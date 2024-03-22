Площадь пожара в "Крокусе" составляет почти 13 тысяч квадратных метров, он ещё не локализован
Площадь пожара в "Крокусе" составляет почти 13 тысяч квадратных метров
Площадь возгорания в "Крокус сити холле" составляет почти 13 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС РФ. В ведомстве также уточнили, что пожар ещё не локализован.
"В настоящее время площадь пожара составляет 12 900 квадратных метров", — сказали в пресс-службе МЧС, передаёт ТАСС.
Напомним, что вечером 22 марта в Crocus City Hall произошла стрельба. Это случилось перед концертом группы "Пикник". Сообщалось, что её устроили пять человек. После этого в здании произошёл пожар, начала рушиться крыша. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, также туда были направлены более 30 областных и 20 московских бригад скорой помощи. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранено. Возбуждено уголовное дело о теракте. Есть информация, что после теракта были задержаны пятеро сотрудников "Крокус сити холла".
Life.ru