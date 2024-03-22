Воробьёв рассказал о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе"
Воробьёв: Пятеро пострадавших в теракте в "Крокусе" находятся в тяжёлом состоянии
Состояние пяти пострадавших в теракте в красногорском "Крокус сити холле" оценивается как тяжёлое. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв — о теракте в "Крокусе". Видео © Telegram / Воробьёв LIVE
"Врачи продолжают оказывать помощь всем пострадавшим. Медики оценивают состояние большинства как средней тяжести, пятеро — в тяжёлом состоянии", — написал глава региона в своём телеграм-канале.
Воробьёв выразил соболезнования родным погибших. По словам губернатора, на месте сейчас работают два пожарных вертолёта. Основная задача— потушить огонь, который распространился по большой площади.
Напомним, что вечером 22 марта в Москве в Crocus City Hall произошла стрельба. Это случилось перед концертом группы "Пикник". Сообщалось, что её устроили пять человек. После этого в здании произошёл пожар, начала рушиться крыша. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, также туда были направлены более 30 областных и 20 московских бригад скорой помощи. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранено. Возбуждено уголовное дело о теракте. Есть информация, что после теракта были задержаны пятеро сотрудников "Крокус сити холла". По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, российскому лидеру Владимиру Путину было доложено о стрельбе в концертном зале в первые минуты после её начала. На въезде и выезде из Москвы усилены меры безопасности.
Life.ru