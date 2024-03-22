Воробьёв рассказал о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе"

Состояние пяти пострадавших в теракте в красногорском "Крокус сити холле" оценивается как тяжёлое. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв — о теракте в "Крокусе". Видео © Telegram / Воробьёв LIVE

"Врачи продолжают оказывать помощь всем пострадавшим. Медики оценивают состояние большинства как средней тяжести, пятеро — в тяжёлом состоянии", — написал глава региона в своём телеграм-канале.