На въездах в Москву и выездах из города усилены меры безопасности
На въездах в Москву и выездах из города усилены меры безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.
"На въездах и выездах дежурят усиленные экипажи сотрудников ГИБДД, они экипированы в средства индивидуальной защиты", — сказал собеседник агентства.
Напомним, вечером 22 марта в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба: перед концертом рок-группы "Пикник" вооружённые лица ворвались в зал и открыли огонь, после чего устроили пожар. На данный момент здание площадки охвачено огнём, там начала рушиться крыша. По последним данным, погибло 40 человек и более 100 пострадало. СК возбудил уголовное дело о теракте. Предварительно, напавшие на "Крокус" террористы были вооружены ружьями "Вепрь" и "Сайга".
ТАСС / Виталий Шустров