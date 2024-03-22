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22 марта, 20:08

На въездах в Москву и выездах из города усилены меры безопасности

На въездах в Москву и выездах из города усилены меры безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

"На въездах и выездах дежурят усиленные экипажи сотрудников ГИБДД, они экипированы в средства индивидуальной защиты", — сказал собеседник агентства.

"Выбора не было": Зритель перепрыгивал через пламя, чтобы спастись от террористов в "Крокусе"
"Выбора не было": Зритель перепрыгивал через пламя, чтобы спастись от террористов в "Крокусе"

Напомним, вечером 22 марта в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба: перед концертом рок-группы "Пикник" вооружённые лица ворвались в зал и открыли огонь, после чего устроили пожар. На данный момент здание площадки охвачено огнём, там начала рушиться крыша. По последним данным, погибло 40 человек и более 100 пострадало. СК возбудил уголовное дело о теракте. Предварительно, напавшие на "Крокус" террористы были вооружены ружьями "Вепрь" и "Сайга".

Обложка ©

ТАСС / Виталий Шустров

Иван Косицын
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