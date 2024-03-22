Напавшие на "Крокус" террористы были вооружены ружьями "Вепрь" и "Сайга"
Напавшие на подмосковный "Крокус сити холл" террористы, по предварительной информации, были вооружены различными модификациями охотничьих ружей "Вепрь" и "Сайга" с 12-мм и 410-мм калибрами, сообщает SHOT.
Сейчас территория концертного зала оцеплена, на месте продолжают работать силовики.
Как сообщал Life.ru, вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранено. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президенту Владимиру Путину доложили о теракте, он дал необходимые указания в связи с трагедией.
Telegram / SHOT