Володин призвал уничтожить выродков, совершивших теракт в "Крокусе"
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал выродками совершивших теракт в "Крокус сити холле". По его словам, они должны быть уничтожены.
"Правоохранительные органы выполняют свою работу. Выродки, совершившие этот чудовищный теракт, должны быть уничтожены", — написал председатель нижней палаты парламента в телеграм-канале.
Володин выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Спикер Госдумы добавил, что в данный момент самое главное — помочь людям, оказавшимся в беде.
Напомним, в Красногорске в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") началась стрельба: перед концертом рок-группы "Пикник" вооружённые боевики ворвались в зал и открыли огонь, после чего устроили пожар. Сейчас здание площадки охвачено огнём, начала рушиться крыша. По последней информации, погибло как минимум 40 человек, более 100 пострадали.
Life.ru