Володин призвал уничтожить выродков, совершивших теракт в "Крокусе"

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал выродками совершивших теракт в "Крокус сити холле". По его словам, они должны быть уничтожены.

"Правоохранительные органы выполняют свою работу. Выродки, совершившие этот чудовищный теракт, должны быть уничтожены", — написал председатель нижней палаты парламента в телеграм-канале.