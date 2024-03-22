"Выбора не было": Зритель перепрыгивал через пламя, чтобы спастись от террористов в "Крокусе"
SHOT: Зритель пожаловался на несработавшую сигнализацию в "Крокусе" при теракте
Один из зрителей, пришедших на концерт группы "Пикник" в Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), рассказал, как спасался от террористов, расстрелявших людей. Парень пришёл туда вместе с братом и девушкой и в суматохе чуть не потерял их.
Кровля Crocus City Hall начала рушиться. Видео © Life.ru
Стрельба застала его в концертном зале. О том, что произошло, выкрикнул другой молодой человек, который примчался туда. Затем и сам рассказчик услышал звуки и заметил, что все резко начали убегать.
"Один из стрелявших зашёл в зал и стрелял. Я к тому времени подруге сказал: "Ложись!" и сам лёг. Я лежал долго и упорно, один раз выглянул и увидел лицо. Стрелял куда-то вверх", — рассказал собеседник SHOT.
Затем, по его словам, около входа начался сильный пожар. Как подчеркнул молодой человек, "выбора не было" и он тоже побежал вниз, чтобы спастись.
"Я уже не знал ни где брат, ни где девушка. Пока бежал вниз, несколько раз перепрыгивал через пламя. То есть они конкретно поджигали, чтобы он весь сгорел. Пожарная сигнализация не сработала вообще", — заключил парень.
Как сообщал Life.ru, стрельба произошла в "Крокусе" вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, затем устроили пожар. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранены. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президенту РФ Владимиру Путину доложили о случившемся.
Life.ru