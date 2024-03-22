"Выбора не было": Зритель перепрыгивал через пламя, чтобы спастись от террористов в "Крокусе"

Один из зрителей, пришедших на концерт группы "Пикник" в Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), рассказал, как спасался от террористов, расстрелявших людей. Парень пришёл туда вместе с братом и девушкой и в суматохе чуть не потерял их.

Кровля Crocus City Hall начала рушиться. Видео © Life.ru

Стрельба застала его в концертном зале. О том, что произошло, выкрикнул другой молодой человек, который примчался туда. Затем и сам рассказчик услышал звуки и заметил, что все резко начали убегать.

"Один из стрелявших зашёл в зал и стрелял. Я к тому времени подруге сказал: "Ложись!" и сам лёг. Я лежал долго и упорно, один раз выглянул и увидел лицо. Стрелял куда-то вверх", — рассказал собеседник SHOT.

Затем, по его словам, около входа начался сильный пожар. Как подчеркнул молодой человек, "выбора не было" и он тоже побежал вниз, чтобы спастись.