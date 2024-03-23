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23 марта, 00:48
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Более 60 человек погибло при теракте в "Крокус сити холле"

СК РФ: В результате теракта в "Крокус сити холле" погибло более 60 человек

На месте трагедии в подмосковном "Крокус сити холле" продолжают работать криминалисты. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, по последним данным, погибло более 60 человек.

"Производится осмотр тел погибших. Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться", — рассказали в СК.

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Напомним, что вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. На данный момент возгорание локализовано, возбуждено уголовное дело. О ходе расследования теракта и об оказании помощи пострадавшим доложили президенту Владимиру Путину. Список раненых опубликован на сайте Минздрава Подмосковья, на данный момент в нём более 140 имён.

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Telegram / Следком

Оксана Попова
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