Более 60 человек погибло при теракте в "Крокус сити холле"
СК РФ: В результате теракта в "Крокус сити холле" погибло более 60 человек
На месте трагедии в подмосковном "Крокус сити холле" продолжают работать криминалисты. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, по последним данным, погибло более 60 человек.
"Производится осмотр тел погибших. Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться", — рассказали в СК.
Напомним, что вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. На данный момент возгорание локализовано, возбуждено уголовное дело. О ходе расследования теракта и об оказании помощи пострадавшим доложили президенту Владимиру Путину. Список раненых опубликован на сайте Минздрава Подмосковья, на данный момент в нём более 140 имён.
Telegram / Следком