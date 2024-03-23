Воробьёв, Голикова и Мурашко доложили Путину о помощи пострадавшим при теракте
Вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв доложили президенту России Владимиру Путину о помощи пострадавшим в результате теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл".
"Владимир Путин провёл разговоры с губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым, заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой и главой Минздрава Михаилом Мурашко, которые доложили о мерах, предпринимаемых для помощи пострадавшим в ходе теракта", — рассказали в пресс-службе российского лидера.
Также сообщается, что глава МЧС России Александр Куренков доложил Путину о принятых мерах для спасения пострадавших в результате теракта, а также об оказании всей возможной помощи.
Ранее Путин заслушал доклады руководителей российских силовых ведомств о ходе расследования теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Как сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, о произошедшем главе государства было доложено сразу.
Как сообщал Life.ru, вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранены. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Life.ru / Павел Баранов