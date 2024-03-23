Воробьёв, Голикова и Мурашко доложили Путину о помощи пострадавшим при теракте

Вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв доложили президенту России Владимиру Путину о помощи пострадавшим в результате теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл".

"Владимир Путин провёл разговоры с губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым, заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой и главой Минздрава Михаилом Мурашко, которые доложили о мерах, предпринимаемых для помощи пострадавшим в ходе теракта", — рассказали в пресс-службе российского лидера.