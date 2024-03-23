Главы ФСБ, МВД и СК доложили Путину о ходе расследования теракта в "Крокусе"
Глава государства Владимир Путин заслушал доклады руководителей российских силовых ведомств о ходе расследования теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
"Директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов доложили Путину о ходе расследования теракта в комплексе "Крокус Сити Холл", — рассказали в пресс-службе российского лидера.
Действия террористов осудили уже многие видные политические деятели. После случившегося глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что такие преступления могут совершить только "трусы и ничтожества, которые смелы только перед беззащитными и невооружёнными людьми, женщинами, детьми", а спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила свою уверенность в том, что устроившие стрельбу в Московской области люди понесут заслуженное и неизбежное наказание. Аналогичным образом поступили представители многих других стран, среди которых Египет, Азербайджан, Германия, Италия, Канада, Франция, Белоруссия, Казахстан, Эквадор, Перу, Венгрия и Турция.
Как сообщал Life.ru, вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранены. Возбуждено уголовное дело о теракте.
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