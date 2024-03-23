МИД Канады осудил "чудовищные атаки на "Крокус Сити Холл"
Канада осудила теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл", где вечером вооружённые террористы открыли огонь по людям. Информация следует из заявления канадского внешнеполитического ведомства.
"Канада в шоке от ужасных изображений, поступающих из Красногорска. Канада осуждает эти чудовищные атаки", — заявили в ведомстве и выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших.
Действия террористов осудили многие политические деятели. Так, председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что те, кто устроил стрельбу в "Крокус сити холле" в Подмосковье, обязательно понесут заслуженное и неизбежное наказание, а глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что меры наказания для террористов должны быть самыми жёсткими и суровыми. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал террористам из "Крокуса" возмездие. Кроме того, теракт уже осудили представители Египта, Азербайджана, Германии, Италии, а также Франции, Белоруссии и Казахстана.
Напомним, вечером 22 марта в "Крокус сити холле" произошёл теракт. Трагедия случилась перед концертом группы "Пикник". Группа боевиков из минимум пяти человек ворвалась в здание и открыла огонь. После этого там произошёл пожар, начала рушиться крыша. Сообщалось, что в результате трагедии 40 человек погибло. Минздрав Москвы опубликовал список пострадавших. В Следственном комитете РФ после стрельбы в концертном зале сообщили о том, что сотрудники ведомства возбудили уголовное дело о теракте.
Life.ru