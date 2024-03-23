МИД Канады осудил "чудовищные атаки на "Крокус Сити Холл"

Канада осудила теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл", где вечером вооружённые террористы открыли огонь по людям. Информация следует из заявления канадского внешнеполитического ведомства.

"Канада в шоке от ужасных изображений, поступающих из Красногорска. Канада осуждает эти чудовищные атаки", — заявили в ведомстве и выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших.