Токаев осудил теракт в "Крокусе" и призвал ООН заявить о неприятии насилия

Казахстан решительно осуждает теракт против мирных жителей в Красногорске в "Крокус сити холле". Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, выразивший также соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с гибелью людей.

"Казахстан решительно осуждает теракт против мирных граждан. Он [Токаев] считает, что терроризму не может быть никакого оправдания, и призывает государства – члены ООН заявить о своём единодушном неприятии подобного рода насилия в отношении невинных граждан", — сообщили журналистам в пресс-службе казахстанского лидера.