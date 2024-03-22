Токаев осудил теракт в "Крокусе" и призвал ООН заявить о неприятии насилия
Казахстан решительно осуждает теракт против мирных жителей в Красногорске в "Крокус сити холле". Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, выразивший также соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с гибелью людей.
"Казахстан решительно осуждает теракт против мирных граждан. Он [Токаев] считает, что терроризму не может быть никакого оправдания, и призывает государства – члены ООН заявить о своём единодушном неприятии подобного рода насилия в отношении невинных граждан", — сообщили журналистам в пресс-службе казахстанского лидера.
Правоохранительные органы Казахстана при необходимости готовы оказать помощь российским органам правопорядка, добавили в пресс-службе Токаева.
Ранее соболезнования в связи с терактом в Подмосковье выразили многие политики и дипломаты, включая президента Белоруссии Александра Лукашенко, зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, спикера Госдумы Вячеслава Володина и главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Как сообщал Life.ru, вечером 22 марта в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба: перед концертом рок-группы "Пикник" вооружённые лица ворвались в зал и открыли огонь, после чего устроили пожар. На данный момент здание площадки охвачено огнём, там начала рушиться крыша. По последним данным, погибло 40 человек и более ста пострадали. СК возбудил уголовное дело о теракте.
TACC / Сергей Бобылев