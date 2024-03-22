Беглов: Власти Петербурга готовы оказать помощь после теракта в "Крокусе"

Власти Санкт-Петербурга готовы оказать необходимую помощь пострадавшим при теракте в подмосковном Crocus City Hall, сообщил губернатор Александр Беглов. Он также выразил глубокие соболезнования губернатору Московской области Андрею Воробьёву и главе городского округа Красногорск Дмитрию Волкову в связи с гибелью людей.