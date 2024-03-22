Беглов: Власти Петербурга готовы оказать помощь после теракта в "Крокусе"
Власти Санкт-Петербурга готовы оказать необходимую помощь пострадавшим при теракте в подмосковном Crocus City Hall, сообщил губернатор Александр Беглов. Он также выразил глубокие соболезнования губернатору Московской области Андрею Воробьёву и главе городского округа Красногорск Дмитрию Волкову в связи с гибелью людей.
"Петербуржцы потрясены произошедшей трагедией. Глубокие соболезнования семьям погибших. Скорейшего выздоровления — пострадавшим. Петербург готов оказать необходимую помощь", — написал Беглов в телеграм-канале.
Напомним, вечером 22 марта в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба: перед концертом рок-группы "Пикник" вооружённые лица ворвались в зал и открыли огонь, после чего устроили пожар. На данный момент здание площадки охвачено огнём, там начала рушиться крыша. По последним данным, погибло 40 человек и более 100 пострадало. СК возбудил уголовное дело о теракте.
TACC / Екатерина Христова