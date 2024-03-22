Лукашенко назвал чудовищным теракт в "Крокусе" и направил соболезнования
Белорусский лидер Александр Лукашенко направил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с трагедией в подмосковном Crocus City Hall. Произошедшее он назвал "чудовищным терактом" против ни в чём не повинных людей.
"Решительно осуждаем это зверское убийство ни в чём не повинных людей, которому не может быть никакого оправдания. Убежден, что все принявшие участие в планировании и совершении этого акта насилия будут установлены и понесут заслуженное наказание", — говорится в тексте послания белорусского лидера.
Лукашенко пожелал мужества и стойкости родным и близким погибших, а также скорейшего восстановления всем пострадавшим.
Как сообщал Life.ru, вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус Сити Холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. По последним данным, погибли как минимум 10 человек, десятки ранены. Подмосковные власти создали оперштаб, на место выехал губернатор Андрей Воробьёв. ФСБ выпустило заявление по стрельбе. В МИД РФ призвали мировое сообщество осудить случившееся в "Крокусе".
TACC / Владимир Гердо