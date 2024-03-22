Лукашенко назвал чудовищным теракт в "Крокусе" и направил соболезнования

Белорусский лидер Александр Лукашенко направил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с трагедией в подмосковном Crocus City Hall. Произошедшее он назвал "чудовищным терактом" против ни в чём не повинных людей.

"Решительно осуждаем это зверское убийство ни в чём не повинных людей, которому не может быть никакого оправдания. Убежден, что все принявшие участие в планировании и совершении этого акта насилия будут установлены и понесут заслуженное наказание", — говорится в тексте послания белорусского лидера.