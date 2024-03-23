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22 марта, 21:51

Появился список из 145 пострадавших при теракте в "Крокусе"

Минздрав Подмосковья опубликовал список из 145 госпитализированных после теракта

Министерство здравоохранения Московской области предоставило список госпитализированных в результате теракта в красногорском "Крокус сити холле". Согласно материалам, опубликованным на официальном интернет-портале ведомства, всего пострадало 145 человек.

Ранее сообщалось о 37 пострадавших и одном раненом ребёнке. Спустя некоторое время информация была обновлена. Так, по последним данным, в больницах находится 145 человек, девять из них в тяжёлом состоянии.

  • Список пострадавших при теракте в "Крокус сити холле". Фото © Минздрав Москвы
    Список пострадавших при теракте в "Крокус сити холле". Фото © Минздрав Москвы
  • Список пострадавших при теракте в "Крокус сити холле". Фото © Минздрав Москвы
    Список пострадавших при теракте в "Крокус сити холле". Фото © Минздрав Москвы
  • Список пострадавших при теракте в "Крокус сити холле". Фото © Минздрав Москвы
    Список пострадавших при теракте в "Крокус сити холле". Фото © Минздрав Москвы
  • Список пострадавших при теракте в "Крокус сити холле". Фото © Минздрав Москвы
    Список пострадавших при теракте в "Крокус сити холле". Фото © Минздрав Москвы
  • Список пострадавших при теракте в "Крокус сити холле". Фото © Минздрав Москвы
    Список пострадавших при теракте в "Крокус сити холле". Фото © Минздрав Москвы

Список пострадавших при теракте в "Крокус сити холле". Фото © Минздрав Москвы

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Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников уже прокомментировал случившееся и сообщил в телеграм-канале, что после трагедии в "Крокусе" многим пострадавшим требуется донорская кровь. В связи с этим чиновник попросил всех неравнодушных граждан поучаствовать в этом.

"Сейчас это очень важно, это вопрос жизни и смерти десятков людей", — написал Шапошников и прикрепил к посту адреса пунктов сдачи крови.

МГУ отменил День открытых дверей 24 марта в связи с терактом в "Крокусе"
МГУ отменил День открытых дверей 24 марта в связи с терактом в "Крокусе"

Напомним, вечером 22 марта в "Крокус сити холле" произошёл теракт. Трагедия случилась перед концертом группы "Пикник". Группа боевиков из минимум пяти человек ворвалась в здание и открыла огонь. После этого там произошёл пожар, начала рушиться крыша. Сообщалось, что в результате трагедии 40 человек погибло и более 100 пострадало. В Следственном комитете РФ после стрельбы в концертном зале сообщили о том, что сотрудники ведомства возбудили уголовное дело о теракте.

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Life.ru

Алексей Соловьёв
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