Появился список из 145 пострадавших при теракте в "Крокусе"

Министерство здравоохранения Московской области предоставило список госпитализированных в результате теракта в красногорском "Крокус сити холле". Согласно материалам, опубликованным на официальном интернет-портале ведомства, всего пострадало 145 человек.

Ранее сообщалось о 37 пострадавших и одном раненом ребёнке. Спустя некоторое время информация была обновлена. Так, по последним данным, в больницах находится 145 человек, девять из них в тяжёлом состоянии.











Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников уже прокомментировал случившееся и сообщил в телеграм-канале, что после трагедии в "Крокусе" многим пострадавшим требуется донорская кровь. В связи с этим чиновник попросил всех неравнодушных граждан поучаствовать в этом.