Появился список из 145 пострадавших при теракте в "Крокусе"
Минздрав Подмосковья опубликовал список из 145 госпитализированных после теракта
Министерство здравоохранения Московской области предоставило список госпитализированных в результате теракта в красногорском "Крокус сити холле". Согласно материалам, опубликованным на официальном интернет-портале ведомства, всего пострадало 145 человек.
Ранее сообщалось о 37 пострадавших и одном раненом ребёнке. Спустя некоторое время информация была обновлена. Так, по последним данным, в больницах находится 145 человек, девять из них в тяжёлом состоянии.
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников уже прокомментировал случившееся и сообщил в телеграм-канале, что после трагедии в "Крокусе" многим пострадавшим требуется донорская кровь. В связи с этим чиновник попросил всех неравнодушных граждан поучаствовать в этом.
"Сейчас это очень важно, это вопрос жизни и смерти десятков людей", — написал Шапошников и прикрепил к посту адреса пунктов сдачи крови.
Напомним, вечером 22 марта в "Крокус сити холле" произошёл теракт. Трагедия случилась перед концертом группы "Пикник". Группа боевиков из минимум пяти человек ворвалась в здание и открыла огонь. После этого там произошёл пожар, начала рушиться крыша. Сообщалось, что в результате трагедии 40 человек погибло и более 100 пострадало. В Следственном комитете РФ после стрельбы в концертном зале сообщили о том, что сотрудники ведомства возбудили уголовное дело о теракте.
Life.ru