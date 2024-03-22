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22 марта, 19:58

МГУ отменил День открытых дверей 24 марта в связи с терактом в "Крокусе"

МГУ имени М.В. Ломоносова отменил День открытых дверей, запланированный на 24 марта. Это связано с терактом, который случился вечером 22 марта в "Крокус сити холле". Об этом сообщается в телеграм-канале вуза.

"Приносим соболезнования родным и близким погибших. День открытых дверей, запланированный на 24 марта, отменён", — говорится в сообщении.

Кроме того, занятия студентов в ИСАА МГУ переведены в дистанционный режим.

Вечером 22 марта в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба: перед концертом рок-группы "Пикник" вооружённые лица ворвались в зал и открыли огонь, после чего устроили пожар. На данный момент здание площадки охвачено огнём, там начала рушиться крыша. По последним данным, погибло 40 человек и более 100 пострадало. СК возбудил уголовное дело о теракте.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Иван Косицын
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