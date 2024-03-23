60 пострадавших от рук террористов в "Крокусе" находятся в тяжёлом состоянии

Из "Крокус сити холла", в котором произошёл теракт, было госпитализировано 115 человек, пятеро из которых дети. При этом в тяжёлом состоянии находится 60 взрослых и один ребёнок, рассказал руководитель Минздрава Михаил Мурашко телеканалу "Россия 24".

"Так, 115 человек госпитализированы, пятеро из них дети. 60 пострадавших взрослых и один ребёнок находятся в тяжёлом состоянии", — заявил Мурашко.

В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что почти всем пострадавшим при теракте провели операции, а тяжёлых пациентов перевели в реанимацию.