60 пострадавших от рук террористов в "Крокусе" находятся в тяжёлом состоянии
Мурашко: Из "Крокуса" госпитализировано 115 человек, включая пятерых детей
Из "Крокус сити холла", в котором произошёл теракт, было госпитализировано 115 человек, пятеро из которых дети. При этом в тяжёлом состоянии находится 60 взрослых и один ребёнок, рассказал руководитель Минздрава Михаил Мурашко телеканалу "Россия 24".
"Так, 115 человек госпитализированы, пятеро из них дети. 60 пострадавших взрослых и один ребёнок находятся в тяжёлом состоянии", — заявил Мурашко.
В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что почти всем пострадавшим при теракте провели операции, а тяжёлых пациентов перевели в реанимацию.
"В данный момент прошли практически все операции. Больные, которые тяжёлые, переведены в реанимации, и идёт оказание медицинской помощи по всем стандартам её оказания. Дополнительно хочу сказать, что после оценки ситуации мы будем принимать решение о том, как дальше действовать", — пояснила Голикова.
Напомним, вечером 22 марта в "Крокус сити холле" перед концертом группы "Пикник" произошёл теракт. Группа боевиков из минимум пяти человек ворвалась в здание и открыла огонь. После этого там произошёл пожар, начала рушиться крыша. В результате трагедии 40 человек погибло. Опубликован список получивших ранения. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Life.ru