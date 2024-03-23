Львова-Белова: Раненные в "Крокусе" дети находятся в состоянии средней тяжести

В результате теракта, который сегодня вечером произошёл в красногорском "Крокус сити холле", пострадало не менее двух детей. Об этом сообщила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. По её словам, ребята находятся в состоянии средней тяжести.

"У нас есть пострадавшие дети, их немного пока. Есть мальчик с огнестрельным ранением, но всё пока в состоянии средней тяжести. <…> Есть мальчик, которого ударили прикладом автомата, состояние стабильное", — рассказала она в эфире телеканала "Россия 24".