"Мы скорбим": В Севастополе проходит акция в память о жертвах теракта в "Крокусе"

В Севастополе местные жители несут цветы и свечи к фонтану в Комсомольском парке в память о пострадавших при теракте в подмосковном "Крокус сити холле", сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Севастопольцы, активисты молодёжных движений прямо сейчас приносят цветы к фонтану в нашем Комсомольском парке в память о погибших в результате теракта в "Крокус сити холле". Мы скорбим", — написал Развожаев в своём телеграм-канале.