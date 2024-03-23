"Мы скорбим": В Севастополе проходит акция в память о жертвах теракта в "Крокусе"
Развожаев: Севастопольцы несут цветы в память о жертвах теракта в "Крокусе"
В Севастополе проходит акция в память о жертвах теракта в "Крокусе". Обложка © Telegram / РаZVожаев
В Севастополе местные жители несут цветы и свечи к фонтану в Комсомольском парке в память о пострадавших при теракте в подмосковном "Крокус сити холле", сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Севастопольцы, активисты молодёжных движений прямо сейчас приносят цветы к фонтану в нашем Комсомольском парке в память о погибших в результате теракта в "Крокус сити холле". Мы скорбим", — написал Развожаев в своём телеграм-канале.
Напомним, в подмосковном Crocus City Hall 22 марта произошёл теракт. Всё случилось перед концертом группы "Пикник". Группа боевиков, в которую вошло минимум пять человек, ворвалась в здание и открыла стрельбу. После этого там произошёл пожар, начала рушиться крыша. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранены.