"Беларусь скорбит": В Минске несут цветы к Посольству России в память о жертвах теракта в "Крокусе"

В Минске у здания Посольства России проходит акция памяти с участием представителей парламента, общественных организаций и объединений Беларуси. Местные жители несут цветы и свечи в память о пострадавших в теракте в подмосковном "Крокус сити холле". Обложка © t.me / Посольство России в Беларуси