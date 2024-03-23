"Беларусь скорбит": В Минске несут цветы к Посольству России в память о жертвах теракта в "Крокусе"
Посольство РФ: Минчане несут цветы в память о жертвах теракта в "Крокусе"
В Минске у здания Посольства России проходит акция памяти с участием представителей парламента, общественных организаций и объединений Беларуси. Местные жители несут цветы и свечи в память о пострадавших в теракте в подмосковном "Крокус сити холле". Обложка © t.me / Посольство России в Беларуси
В Минске у здания Посольства России проходит акция памяти с участием представителей парламента, общественных организаций и объединений Беларуси. Местные жители несут цветы и свечи в память о пострадавших в теракте в подмосковном "Крокус сити холле", сообщает Посольство России в Республике Беларусь.
В Минске у здания Посольства России проходит акция памяти с участием представителей парламента, общественных организаций и объединений Беларуси. Местные жители несут цветы и свечи в память о пострадавших в теракте в подмосковном "Крокус сити холле". Фото © t.me / Посольство России в Беларуси
"Беларусь скорбит вместе с Россией", — пишет пресс-служба посольства.
В Минске у здания Посольства России проходит акция памяти с участием представителей парламента, общественных организаций и объединений Беларуси. Местные жители несут цветы и свечи в память о пострадавших в теракте в подмосковном "Крокус сити холле". Фото © t.me / Посольство России в Беларуси
В свою очередь премьер-министр Роман Головченко выразил соболезнования руководству РФ от имени Правительства Беларуси, а также братскому российскому народу, пожелав скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в теракте.
"Убийство безоружных людей, пришедших провести пятничный вечер в развлекательном центре, — это ничем не оправданные варварство и жестокость", — заявил Головченко.
Напомним, вечером 22 марта в Москве в Crocus City Hall произошёл теракт. Всё случилось перед концертом группы "Пикник". Группа боевиков, в которую вошло минимум пять человек, ворвалась в здание и открыла стрельбу. После этого там произошёл пожар, начала рушиться крыша. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранено. Возбуждено уголовное дело о теракте. К тушению пожара привлекли более 320 человек. Площадь возгорания в "Крокус сити холле" составляет почти 13 тысяч квадратных метров.