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22 марта, 20:52

В момент стрельбы в "Крокусе" в некоторых залах проходили детские соревнования

Детские соревнования и конкурсы проходили в других залах в "Крокус сити холле", когда началась стрельба. По данным SHOT, там были дети, которые приехали из Вологды и Череповца.

Обстановка вокруг "Крокус сити холла" в Подмосковье. Видео © SHOT

Всех несовершеннолетних успели эвакуировать, никто не пострадал.

Чуть ранее уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская рассказала, что среди пострадавших в теракте в "Крокусе" есть дети.

Опубликованы важные телефоны на фоне теракта в "Крокусе"
Опубликованы важные телефоны на фоне теракта в "Крокусе"

Напомним, вечером 22 марта в Москве в Crocus City Hall произошёл теракт. Всё случилось перед концертом группы "Пикник". Группа боевиков, в которую вошло минимум пять человек, ворвалась в здание и открыла стрельбу. После этого там произошёл пожар, начала рушиться крыша. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранено. Возбуждено уголовное дело о теракте. К тушению пожара привлекли более 320 человек. Площадь возгорания в "Крокус сити холле" составляет почти 13 тысяч квадратных метров.

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Life.ru

Иван Косицын
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