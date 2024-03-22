В момент стрельбы в "Крокусе" в некоторых залах проходили детские соревнования
Детские соревнования и конкурсы проходили в других залах в "Крокус сити холле", когда началась стрельба. По данным SHOT, там были дети, которые приехали из Вологды и Череповца.
Обстановка вокруг "Крокус сити холла" в Подмосковье. Видео © SHOT
Всех несовершеннолетних успели эвакуировать, никто не пострадал.
Чуть ранее уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская рассказала, что среди пострадавших в теракте в "Крокусе" есть дети.
Напомним, вечером 22 марта в Москве в Crocus City Hall произошёл теракт. Всё случилось перед концертом группы "Пикник". Группа боевиков, в которую вошло минимум пять человек, ворвалась в здание и открыла стрельбу. После этого там произошёл пожар, начала рушиться крыша. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранено. Возбуждено уголовное дело о теракте. К тушению пожара привлекли более 320 человек. Площадь возгорания в "Крокус сити холле" составляет почти 13 тысяч квадратных метров.
Life.ru