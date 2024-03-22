Омбудсмен Ярославская: Среди пострадавших в теракте в "Крокусе" есть дети
Среди пострадавших в теракте в "Крокус сити холле" есть дети. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская. Она принесла соболезнования родным и близким погибших.
"Страшная трагедия. Пострадали дети… Не может быть никакой пощады террористам, напавшим на мирных людей. Сил и мужества всем нам", — написала детский омбудсмен в телеграм-канале.
Напомним, вечером 22 марта в Москве в Crocus City Hall произошёл теракт. Всё случилось перед концертом группы "Пикник". Группа боевиков, в которую вошло минимум пять человек, ворвалась в здание и открыла стрельбу. После этого там произошёл пожар, начала рушиться крыша. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, также туда были направлены более 30 областных и 20 московских бригад скорой помощи. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранены. Возбуждено уголовное дело о теракте. К тушению пожара привлекли более 320 человек. Площадь возгорания в "Крокус сити холле" составляет почти 13 тысяч квадратных метров.
Life.ru