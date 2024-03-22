Виктор Гусев с супругой находились в здании "Крокуса" во время теракта

Российский спортивный журналист и телекомментатор Виктор Гусев в момент теракта в "Крокус сити холле" находился в здании концертного зала, сообщил телеграм-канал "Чемпионат".

Там рассказали, что комментатор вместе с женой пришёл на концерт группы "Пикник". В издании отметили, что Гусеву с супругой удалось спастись.