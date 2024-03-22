Виктор Гусев с супругой находились в здании "Крокуса" во время теракта
Комментатор Гусев с женой спаслись из здания "Крокус сити холла" во время теракта
Российский спортивный журналист и телекомментатор Виктор Гусев. Обложка © ТАСС / Бобылёв Сергей
Российский спортивный журналист и телекомментатор Виктор Гусев в момент теракта в "Крокус сити холле" находился в здании концертного зала, сообщил телеграм-канал "Чемпионат".
Там рассказали, что комментатор вместе с женой пришёл на концерт группы "Пикник". В издании отметили, что Гусеву с супругой удалось спастись.
Напомним, вечером 22 марта в Москве в Crocus City Hall произошёл теракт. Всё случилось перед концертом группы "Пикник". Группа боевиков, в которую вошло минимум пять человек, ворвалась в здание и открыла стрельбу. После этого там произошёл пожар, начала рушиться крыша. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, также туда были направлены более 30 областных и 20 московских бригад скорой помощи. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранены. Возбуждено уголовное дело о теракте. К тушению пожара привлекли более 320 человек.