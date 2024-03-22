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22 марта, 20:26

Виктор Гусев с супругой находились в здании "Крокуса" во время теракта

Комментатор Гусев с женой спаслись из здания "Крокус сити холла" во время теракта

Российский спортивный журналист и телекомментатор Виктор Гусев. Обложка © ТАСС / Бобылёв Сергей

Российский спортивный журналист и телекомментатор Виктор Гусев. Обложка © ТАСС / Бобылёв Сергей

Российский спортивный журналист и телекомментатор Виктор Гусев в момент теракта в "Крокус сити холле" находился в здании концертного зала, сообщил телеграм-канал "Чемпионат".

Там рассказали, что комментатор вместе с женой пришёл на концерт группы "Пикник". В издании отметили, что Гусеву с супругой удалось спастись.

Первых пострадавших в теракте в "Крокус сити холле" привезли в столичные больницы
Первых пострадавших в теракте в "Крокус сити холле" привезли в столичные больницы

Напомним, вечером 22 марта в Москве в Crocus City Hall произошёл теракт. Всё случилось перед концертом группы "Пикник". Группа боевиков, в которую вошло минимум пять человек, ворвалась в здание и открыла стрельбу. После этого там произошёл пожар, начала рушиться крыша. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, также туда были направлены более 30 областных и 20 московских бригад скорой помощи. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранены. Возбуждено уголовное дело о теракте. К тушению пожара привлекли более 320 человек.

Александра Мышляева
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