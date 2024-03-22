Первых пострадавших в теракте в "Крокус сити холле" привезли в столичные больницы
Правительство: Первых пострадавших в "Крокус сити холле" доставили в больницы
Первых пострадавших в теракте в "Крокус сити холле" начали доставлять в московские медучреждения, передаёт пресс-служба Правительства России. Министр здравоохранения страны Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание помощи раненым. Сейчас на месте теракта работает свыше 50 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф.
"Для оказания помощи будут задействованы все необходимые ресурсы медицинских организаций Московской области, Москвы, федеральных центров", — сообщает пресс-служба Правительства РФ.
Напомним, вечером 22 марта в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба: перед концертом рок-группы "Пикник" вооружённые лица ворвались в зал и открыли огонь, после чего устроили пожар. На данный момент здание площадки охвачено огнём, там начала рушиться крыша. По последним данным, погибло 40 человек и более ста пострадали. СК возбудил уголовное дело о теракте.
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