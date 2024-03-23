Власти Эквадора и Перу выразили соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"
Руководство Эквадора прокомментировало произошедший 22 марта в подмосковном "Крокус сити холле" теракт. Как утверждается в заявлении Министерства иностранных дел этой экваториальной страны, Кито выражает соболезнования властям и народу России.
"Правительство Эквадора выражает чувство сожаления и искренние соболезнования правительству и народу Российской Федерации в связи с нападением на "Крокус сити холл" в Москве", — говорится в сообщении.
Соболезнования также выразило руководство Перу и подтвердило неприятие терроризма во всех форматах. Также сообщается, что граждан этой страны среди раненых нет.
Накануне вечером в "Крокус сити холле", где должна была выступить группа "Пикник", произошёл теракт. Минимум пять боевиков ворвались в здание и начали палить по людям, после чего начался пожар и стала рушиться крыша. Впоследствии сообщалось о 40 погибших, а также о том, что 145 человек были госпитализированы в медицинские учреждения. Стоит отметить, что за рубежом уже осудили теракт. Так поступили представители Египта, Азербайджана, Германии, Италии, Канады, а также Франции, Белоруссии и Казахстана. А глава Правительства Венгрии Виктор Орбан помимо слов соболезнования пообещал молиться за семьи погибших.
Life.ru