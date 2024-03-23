Власти Эквадора и Перу выразили соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

Руководство Эквадора прокомментировало произошедший 22 марта в подмосковном "Крокус сити холле" теракт. Как утверждается в заявлении Министерства иностранных дел этой экваториальной страны, Кито выражает соболезнования властям и народу России.

"Правительство Эквадора выражает чувство сожаления и искренние соболезнования правительству и народу Российской Федерации в связи с нападением на "Крокус сити холл" в Москве", — говорится в сообщении.