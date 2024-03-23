"Молимся за семьи погибших!": Орбан прокомментировал теракт в "Крокусе"

Глава венгерского правительства Виктор Орбан прокомментировал случившийся накануне, 22 марта, в подмосковном "Крокусе" теракт. Как написал политический деятель в социальной сети Х, он и его единомышленники соболезнуют гражданам России.

Председатель кабинета министров Венгрии сообщил, что в связи с произошедшей в Красногорске трагедией хотел бы выразить глубочайшие соболезнования всем россиянам. В то же время венгерский премьер-министр пообещал помолиться за семьи погибших.