"Молимся за семьи погибших!": Орбан прокомментировал теракт в "Крокусе"
Виктор Орбан выразил глубочайшие соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"
Глава венгерского правительства Виктор Орбан прокомментировал случившийся накануне, 22 марта, в подмосковном "Крокусе" теракт. Как написал политический деятель в социальной сети Х, он и его единомышленники соболезнуют гражданам России.
Председатель кабинета министров Венгрии сообщил, что в связи с произошедшей в Красногорске трагедией хотел бы выразить глубочайшие соболезнования всем россиянам. В то же время венгерский премьер-министр пообещал помолиться за семьи погибших.
"Молимся за семьи погибших!", — заявил Орбан.
Действия террористов осудили многие политические деятели. Так, председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что те, кто устроил стрельбу в "Крокус сити холле" в Подмосковье, обязательно понесут заслуженное и неизбежное наказание, а глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что меры наказания для террористов должны быть самыми жёсткими и суровыми. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал террористам из "Крокуса" возмездие. Кроме того, теракт уже осудили представители Египта, Азербайджана, Германии, Италии, Канады, а также Франции, Белоруссии и Казахстана.
Напомним, 22 марта в "Крокус сити холле", где должен был состояться концерт группы "Пикник", произошёл теракт. Группа боевиков из минимум пяти человек ворвалась в здание и открыла огонь. После этого начался пожар, стала рушиться крыша. Впоследствии ФСБ РФ сообщала о 40 погибших, после чего Минздрав Подмосковья предоставил список госпитализированных, в котором говорится, что в медицинские учреждения были доставлены 145 человек.
Flickr / European People's Party