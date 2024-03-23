Слуцкий призвал к смертной казни для террористов после трагедии в "Крокусе"
После теракта в подмосковном "Крокусе" следует задуматься о том, чтобы сделать исключение из моратория на применение смертной казни и приговорить к ней злоумышленников. Об этом в своём телеграм-канале написал председатель думского международного комитета, глава ЛДПР Леонид Слуцкий.
"А самим террористам — только смертная казнь. В таких случаях можно и нужно сделать исключение из моратория на её применение", — заявил парламентарий, подчеркнув, что такое могло бы произойти после выхода РФ из Совета Европы, так как теперь Москва не связана международными соглашениями в этом направлении.
Помимо этого, народный избранник уверен, что подобные события нельзя рассматривать вне контекста специальной военной операции на Украине и борьбы России за свои национальные интересы и суверенитет. По его словам, теперь спецслужбы не должны дать возможности скрыться террористам. Депутат ГД подчеркнул, что впоследствии стражи правопорядка разберутся, кто стоял за ними.
В то же время лидер ЛДПР выразил слова соболезнования родным и близким погибших. Законотворец отметил, что он со своими единомышленниками готов оказать любую необходимую помощь.
"Царствие небесное всем невинно убиенным! Такого не должно больше повториться!", — заключил Слуцкий.
Напомним, вечером 22 марта в "Крокус сити холле" произошёл теракт. Трагедия случилась перед концертом группы "Пикник". Группа боевиков из минимум пяти человек ворвалась в здание и открыла огонь. После этого там произошёл пожар, начала рушиться крыша. Министерство здравоохранения Московской области предоставило список госпитализированных, в котором говорится, что в медицинские учреждения были доставлены 145 человек. До этого также сообщалось о 40 погибших.
Life.ru / Павел Баранов