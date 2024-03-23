Машков назвал теракт в "Крокус сити холле" зверством, которому нет оправдания
Теракт в красногорском Crocus City Hall — это зверство, которому нет ни оправдания, ни понимания. Так трагическое событие, которое унесло жизни десятков людей, прокомментировал народный артист России Владимир Машков.
"Это зверство, которому нет ни оправдания, ни понимания. Соболезную родственникам погибших. А нам всем это ещё один сигнал быть вместе!" — приводит его слова ТАСС.
Напомним, теракт в Crocus City Hall произошёл сегодня вечером перед концертом группы "Пикник". Группа боевиков, в которую вошло минимум пять человек, ворвалась в здание и открыла стрельбу. После этого началось возгорание, а крыша стала рушиться. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, также туда были направлены более 30 областных и 20 московских бригад скорой помощи. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — получили ранения разной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело о теракте. Известно, что сегодня днём в районе, где всё произошло, была задержана группа из примерно 20 человек.
Life.ru