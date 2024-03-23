Машков назвал теракт в "Крокус сити холле" зверством, которому нет оправдания

Теракт в красногорском Crocus City Hall — это зверство, которому нет ни оправдания, ни понимания. Так трагическое событие, которое унесло жизни десятков людей, прокомментировал народный артист России Владимир Машков.

"Это зверство, которому нет ни оправдания, ни понимания. Соболезную родственникам погибших. А нам всем это ещё один сигнал быть вместе!" — приводит его слова ТАСС.