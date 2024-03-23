Днём 23 марта в районе подмосковного Crocus City Hall, где сегодня вечером произошёл теракт, была задержана группа из примерно 20 человек. Об этом сообщает SHOT .

Группа из 20 человек была задержана в районе Crocus City Hall днём перед терактом. Фото © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, их задержали около 15 часов по московскому времени. Могут ли они быть причастны к теракту, неизвестно.