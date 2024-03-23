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22 марта, 21:39

Группа из 20 человек была задержана в районе Crocus City Hall днём перед терактом

Группа из 20 человек была задержана в районе Crocus City Hall днём перед терактом. Обложка © Telegram / SHOT

Группа из 20 человек была задержана в районе Crocus City Hall днём перед терактом. Обложка © Telegram / SHOT

Днём 23 марта в районе подмосковного Crocus City Hall, где сегодня вечером произошёл теракт, была задержана группа из примерно 20 человек. Об этом сообщает SHOT.

Группа из 20 человек была задержана в районе Crocus City Hall днём перед терактом. Фото © Telegram / SHOT

Группа из 20 человек была задержана в районе Crocus City Hall днём перед терактом. Фото © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, их задержали около 15 часов по московскому времени. Могут ли они быть причастны к теракту, неизвестно.

Фанат группы "Пикник" спас две семьи с детьми при теракте в Crocus City Hall
Фанат группы "Пикник" спас две семьи с детьми при теракте в Crocus City Hall

Напомним, в Crocus City Hall произошёл теракт перед концертом группы "Пикник". Группа боевиков ворвалась в здание и начала стрелять по людям. После этого там произошёл пожар и начала рушиться крыша. Площадь возгорания составляет почти 13 тысяч квадратных метров. К тушению пожара привлекли более 320 человек. В настоящее время на месте ЧП также работают сотрудники правоохранительных органов, также туда было направлено более 30 областных и 20 московских бригад скорой помощи. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранено. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Николь Вербер
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