Хабиб Нурмагомедов назвал большой трагедией теракт в "Крокус сити холле"

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов одним из первых российских спортсменов отреагировал на теракт в подмосковном "Крокус сити холле". Произошедшее он назвал большой трагедией и выразил соболезнования семьям погибших.

"Выражаю искренние соболезнования семьям погибших в Москве. Это очень большая трагедия, берегите себя и своих близких. На такое не способны люди, это дело рук нелюдей, каждый ответит за свой скверный и подлый поступок", — написал экс-чемпион в социальной сети.