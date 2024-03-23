Хабиб Нурмагомедов назвал большой трагедией теракт в "Крокус сити холле"
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов одним из первых российских спортсменов отреагировал на теракт в подмосковном "Крокус сити холле". Произошедшее он назвал большой трагедией и выразил соболезнования семьям погибших.
"Выражаю искренние соболезнования семьям погибших в Москве. Это очень большая трагедия, берегите себя и своих близких. На такое не способны люди, это дело рук нелюдей, каждый ответит за свой скверный и подлый поступок", — написал экс-чемпион в социальной сети.
Напомним, вечером 22 марта в Москве в Crocus City Hall произошёл теракт. Всё случилось перед концертом группы "Пикник". Группа боевиков, в которую вошло минимум пять человек, ворвалась в здание и открыла стрельбу. После этого там произошёл пожар, начала рушиться крыша. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, также туда было направлено более 30 областных и 20 московских бригад скорой помощи. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранено. Возбуждено уголовное дело о теракте.