"Стреляют по толпе! Зал горит!": Чудом спасшийся очевидец показал жуткие кадры из "Крокуса"
Чудом спасшийся очевидец — о теракте в "Крокусе": "Стреляли по толпе"
Телеграм-канал SHOT опубликовал рассказ зрителя концерта группы "Пикник", который находился в зале "Крокуса" во время теракта. По словам мужчины, террористы ворвались в помещение и сразу же открыли стрельбу по людям, которые сидели в первых рядах.
Моменты стрельбы и комментарий мужчины, который находился в зале "Крокуса" во время теракта. Видео © Telegram / SHOT
"Стреляют из автоматов! Стреляют по толпе! Зал горит, нас подожгли!" — кричал автора ролика на фоне звуков стрельбы.
Благо спастись мужчине удалось — эвакуировавшись через чёрный выход, он поймал попутку, чтобы его просто отвезли подальше от места ЧП. По его словам, в зале было много крови, тела людей лежали на полу, а террористы "стреляли во все стороны".
Как сообщал Life.ru, вечером 22 марта в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба: перед концертом рок-группы "Пикник" вооружённые лица ворвались в зал и открыли огонь, после чего устроили пожар. На данный момент здание площадки охвачено огнём, там начала рушиться крыша. По последним данным, погибло 40 человек и более 100 пострадало. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Кадр из видео Telegram / SHOT