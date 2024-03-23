"Стреляют по толпе! Зал горит!": Чудом спасшийся очевидец показал жуткие кадры из "Крокуса"

Телеграм-канал SHOT опубликовал рассказ зрителя концерта группы "Пикник", который находился в зале "Крокуса" во время теракта. По словам мужчины, террористы ворвались в помещение и сразу же открыли стрельбу по людям, которые сидели в первых рядах.

Моменты стрельбы и комментарий мужчины, который находился в зале "Крокуса" во время теракта. Видео © Telegram / SHOT

"Стреляют из автоматов! Стреляют по толпе! Зал горит, нас подожгли!" — кричал автора ролика на фоне звуков стрельбы.