Эрдоган передал соболезнования россиянам в связи с трагедией в "Крокусе"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнование в связи с произошедшим накануне, 22 марта, терактом в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом в телеграм-канале написала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
"Глава МИД Турции позвонил Сергею Лаврову, и от имени президента Реджепа Тайипа Эрдогана передал соболезнования народу России в связи с трагедией в "Крокус сити холле", и выразил безоговорочное осуждение кровавого теракта", — сообщила дипломат.
Стоит отметить, что действия террористов осудили уже многие видные политические деятели. После случившегося глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что такие преступления могут совершить только "трусы и ничтожества, которые смелы только перед беззащитными и невооружёнными людьми, женщинами, детьми", а спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила свою уверенность в том, что устроившие стрельбу в Московской области люди понесут заслуженное и неизбежное наказание. Аналогичным образом поступили представители многих других стран, среди которых Египет, Азербайджан, Германия, Италия, Канада, а также Франция, Белоруссия и Казахстан. Кроме того, глава венгерского правительства Виктор Орбан сообщил, что глубоко соболезнует россиянам и молится за семьи погибших.
Напомним, что стрельба в "Крокус сити холле" произошла 22 марта перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять боевиков ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, после чего устроили поджог. Сначала сообщалось о 40 погибших, после чего Минздрав Подмосковья предоставил список госпитализированных, в котором говорится, что в медицинские учреждения было доставлено 145 человек. Впоследствии глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о том, что в тяжёлом состоянии находится 60 взрослых и один ребёнок.
Life.ru / Павел Баранов