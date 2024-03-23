Эрдоган передал соболезнования россиянам в связи с трагедией в "Крокусе"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнование в связи с произошедшим накануне, 22 марта, терактом в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом в телеграм-канале написала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.