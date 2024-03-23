МЧС сообщило о локализации пожара в подмосковном "Крокус сити холле"
Пожар в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске локализован, сообщили в МЧС России.
Кадры с места тушения пожара в подмосковном "Крокус сити холле". Видео © Life.ru
"Пожар в "Крокусе" локализован. Пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры для скорейшей ликвидации пожара", — рассказали в ведомстве.
Напомним, вечером 22 марта в "Крокус сити холле" произошёл теракт. Трагедия случилась перед концертом группы "Пикник". Группа боевиков из минимум пяти человек ворвалась в здание и открыла огонь. После этого там произошёл пожар, начала рушиться крыша. Сообщалось, что в результате трагедии 40 человек погибло, еще более 140 пострадало. По факту трагедии возбуждено дело о теракте.
Life.ru