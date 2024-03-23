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22 марта, 22:07

МЧС сообщило о локализации пожара в подмосковном "Крокус сити холле"

Пожар в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске локализован, сообщили в МЧС России.

Кадры с места тушения пожара в подмосковном "Крокус сити холле". Видео © Life.ru

"Пожар в "Крокусе" локализован. Пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры для скорейшей ликвидации пожара", — рассказали в ведомстве.

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Напомним, вечером 22 марта в "Крокус сити холле" произошёл теракт. Трагедия случилась перед концертом группы "Пикник". Группа боевиков из минимум пяти человек ворвалась в здание и открыла огонь. После этого там произошёл пожар, начала рушиться крыша. Сообщалось, что в результате трагедии 40 человек погибло, еще более 140 пострадало. По факту трагедии возбуждено дело о теракте.

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Life.ru

Оксана Попова
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