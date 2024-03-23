МЧС сообщило о локализации пожара в подмосковном "Крокус сити холле"

Пожар в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске локализован, сообщили в МЧС России.

Кадры с места тушения пожара в подмосковном "Крокус сити холле". Видео © Life.ru

"Пожар в "Крокусе" локализован. Пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры для скорейшей ликвидации пожара", — рассказали в ведомстве.