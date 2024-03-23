В Москве запустили горячую линию с информацией о госпитализации пострадавших

После случившегося накануне, 22 марта, в подмосковном "Крокус сити холле" теракта в Подмосковье заработала горячая линия со сведениями о госпитализации пострадавших. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале Департамента здравоохранения российской столицы.

"В связи с событиями в "Крокус сити холле" для родственников пострадавших открыта горячая линия 8-499-251-45-03", — говорится в сообщении.