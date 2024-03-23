В Москве запустили горячую линию с информацией о госпитализации пострадавших
Депздрав Москвы открыл горячую линию с информацией о госпитализации пострадавших
После случившегося накануне, 22 марта, в подмосковном "Крокус сити холле" теракта в Подмосковье заработала горячая линия со сведениями о госпитализации пострадавших. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале Департамента здравоохранения российской столицы.
"В связи с событиями в "Крокус сити холле" для родственников пострадавших открыта горячая линия 8-499-251-45-03", — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что по этому телефону каждый дозвонившийся сможет узнать о состоянии и нахождении своих родных и близких, если тех госпитализировали в одно из столичных медучреждений.
Напомним, 22 марта в "Крокус сити холле" перед концертом группы "Пикник" произошёл теракт. Группа боевиков из минимум пяти человек ворвалась в здание и открыла огонь. После этого начался пожар, стала рушиться крыша. Впоследствии Минздрав Москвы публиковал список пострадавших, в котором на данный момент 145 имён, а руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о том, что в тяжёлом состоянии находится 60 взрослых и один ребёнок. По данному факту возбуждено уголовное дело о теракте.
Life.ru