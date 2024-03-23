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22 марта, 22:52

Эстонцы несут цветы к посольству России в память о жертвах теракта в "Крокусе"

Эстонцы несут цветы к посольству России в память о жертвах теракта в "Крокусе". Обложка © Telegram / Миссия в Таллине

Эстонцы несут цветы к посольству России в память о жертвах теракта в "Крокусе". Обложка © Telegram / Миссия в Таллине

Жители Таллина (Эстония) несут цветы и свечи в память о погибших и пострадавших при теракте в подмосковном "Крокус сити холле", говорится в сообщении посольства России.

"В Таллине скорбят о погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холл". Жители столицы несут цветы и лампадки к зданию Посольства России в Эстонии", — говорится в сообщении.

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Напомним, 22 марта в "Крокус сити холле", перед концертом группы "Пикник", произошёл теракт. Минимум пять боевиков ворвались в здание и открыли огонь. После этого начался пожар, стала рушиться крыша. Сообщалось, что в результате трагедии 40 человек погибло, почти 150 человек пострадало. СК возбудил дело о теракте.

Александра Мышляева
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