Эстонцы несут цветы к посольству России в память о жертвах теракта в "Крокусе"
Эстонцы несут цветы к посольству России в память о жертвах теракта в "Крокусе". Обложка © Telegram / Миссия в Таллине
Жители Таллина (Эстония) несут цветы и свечи в память о погибших и пострадавших при теракте в подмосковном "Крокус сити холле", говорится в сообщении посольства России.
"В Таллине скорбят о погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холл". Жители столицы несут цветы и лампадки к зданию Посольства России в Эстонии", — говорится в сообщении.
Напомним, 22 марта в "Крокус сити холле", перед концертом группы "Пикник", произошёл теракт. Минимум пять боевиков ворвались в здание и открыли огонь. После этого начался пожар, стала рушиться крыша. Сообщалось, что в результате трагедии 40 человек погибло, почти 150 человек пострадало. СК возбудил дело о теракте.