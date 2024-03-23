Эстонцы несут цветы к посольству России в память о жертвах теракта в "Крокусе"

Жители Таллина (Эстония) несут цветы и свечи в память о погибших и пострадавших при теракте в подмосковном "Крокус сити холле", говорится в сообщении посольства России.

"В Таллине скорбят о погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холл". Жители столицы несут цветы и лампадки к зданию Посольства России в Эстонии", — говорится в сообщении.