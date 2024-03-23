Паника и выстрелы: Девушка записала эмоциональное видео первых минут стрельбы в "Крокусе"
Таксисты спасали людей и увозили их с места теракта в подмосковном "Крокусе"
Одна из свидетельниц теракта в подмосковном "Крокус сити холле" рассказала о первых минутах после нападения. По её словам, изначально стрельбу зрители услышали в фойе, после чего люди из зала стали спускаться к сцене. Эмоциональное видео первых минут теракта публикует SHOT.
Первые минуты внутри "Крокус сити холла" после того, как внутрь ворвались террористы. Видео © Telegram / SHOT
На опубликованном видео шокированная девушка в слезах успела запечатлеть первые минуты после начала стрельбы. Другая свидетельница, Анастасия, рассказала, что некоторые люди успели спрятаться за кулисами после того, как услышали первые звуки выстрелов.
"На мне лежало человека три ещё сверху. В какой-то момент я рванула за кулисы, бежала по какому-то коридору, не помню, как нашла выход. С другими людьми бежала по улице раздетая. Мы боялись, что террористы бежали за нами, поэтому я бежала, не оглядываясь, насколько хватило сил", — призналась она.
Анастасия успела выбежать на улицу, где возле неё остановился таксист и предложил ей помощь. Внутри салона находилось ещё три человека. Всех пострадавших он отвёз домой.
Напомним, 22 марта в "Крокус сити холле", где должен был состояться концерт группы "Пикник", произошёл теракт. Группа боевиков из минимум пяти человек ворвалась в здание и открыла огонь. После этого начался пожар, стала рушиться крыша. Сообщалось, что в результате трагедии 40 человек погибло, ещё более 140 пострадало. По факту трагедии возбуждено дело о теракте.
Telegram / SHOT