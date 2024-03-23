Паника и выстрелы: Девушка записала эмоциональное видео первых минут стрельбы в "Крокусе"

Одна из свидетельниц теракта в подмосковном "Крокус сити холле" рассказала о первых минутах после нападения. По её словам, изначально стрельбу зрители услышали в фойе, после чего люди из зала стали спускаться к сцене. Эмоциональное видео первых минут теракта публикует SHOT.

Первые минуты внутри "Крокус сити холла" после того, как внутрь ворвались террористы. Видео © Telegram / SHOT

На опубликованном видео шокированная девушка в слезах успела запечатлеть первые минуты после начала стрельбы. Другая свидетельница, Анастасия, рассказала, что некоторые люди успели спрятаться за кулисами после того, как услышали первые звуки выстрелов.

"На мне лежало человека три ещё сверху. В какой-то момент я рванула за кулисы, бежала по какому-то коридору, не помню, как нашла выход. С другими людьми бежала по улице раздетая. Мы боялись, что террористы бежали за нами, поэтому я бежала, не оглядываясь, насколько хватило сил", — призналась она.