У ворвавшихся в "Крокус" террористов были ёмкости с бензином
SHOT: У террористов, ворвавшихся в "Крокус", были ёмкости с бензином
Террористы ворвались в "Крокус сити холл", имея в своих рюкзаках ёмкости с бензином, пишет SHOT со ссылкой на очевидцев. Внутри зала они разлили горючее и подожгли.
Пожар, устроенный террористами в "Крокус сити холле" в Подмосковье. Видео © SHOT
Очевидцы утверждают, что своими глазами видели у стрелявших пластиковые ёмкости с жидкостью. К счастью, спасатели на данный момент сумели локализовать пожар.
Напомним, 22 марта в "Крокус сити холле", где должен был состояться концерт группы "Пикник", произошёл теракт. Группа боевиков из минимум пяти человек ворвалась в здание и открыла огонь. После этого начался пожар, стала рушиться крыша. Сообщалось, что в результате трагедии 40 человек погибло, еще более 140 пострадало. По факту трагедии возбуждено дело о теракте.