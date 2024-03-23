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22 марта, 22:27

У ворвавшихся в "Крокус" террористов были ёмкости с бензином

SHOT: У террористов, ворвавшихся в "Крокус", были ёмкости с бензином

Террористы ворвались в "Крокус сити холл", имея в своих рюкзаках ёмкости с бензином, пишет SHOT со ссылкой на очевидцев. Внутри зала они разлили горючее и подожгли.

Пожар, устроенный террористами в "Крокус сити холле" в Подмосковье. Видео © SHOT

Очевидцы утверждают, что своими глазами видели у стрелявших пластиковые ёмкости с жидкостью. К счастью, спасатели на данный момент сумели локализовать пожар.

Опубликовано видео первых минут после теракта в подмосковном "Крокус сити холле"
Опубликовано видео первых минут после теракта в подмосковном "Крокус сити холле"

Напомним, 22 марта в "Крокус сити холле", где должен был состояться концерт группы "Пикник", произошёл теракт. Группа боевиков из минимум пяти человек ворвалась в здание и открыла огонь. После этого начался пожар, стала рушиться крыша. Сообщалось, что в результате трагедии 40 человек погибло, еще более 140 пострадало. По факту трагедии возбуждено дело о теракте.

Обложка ©

SHOT

Анатолий Симоненко
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