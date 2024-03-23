Опубликовано видео первых минут после теракта в подмосковном "Крокус сити холле"
Появились кадры первых минут после теракта в красногорском "Крокусе", который унёс жизни десятков человек. Видео публикует SHOT.
Обстановка в "Крокусе". Видео © Telegram / SHOT
На кадрах видно, как люди пытаются найти выход с нижних этажей здания.
Напомним, накануне в "Крокус сити холле", где должен был состояться концерт группы "Пикник", произошёл теракт. Группа боевиков из минимум пяти человек ворвалась в здание и открыла огонь. После этого начался пожар, стала рушиться крыша. Сообщалось, что в результате трагедии 40 человек погибло, еще более 140 пострадало. По факту трагедии возбуждено дело о теракте. К настоящему времени возгорание удалось локализовать.
Telegram / SHOT