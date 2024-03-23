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22 марта, 22:20

Опубликовано видео первых минут после теракта в подмосковном "Крокус сити холле"

Появились кадры первых минут после теракта в красногорском "Крокусе", который унёс жизни десятков человек. Видео публикует SHOT.

Обстановка в "Крокусе". Видео © Telegram / SHOT

На кадрах видно, как люди пытаются найти выход с нижних этажей здания.

Террористы, расстрелявшие людей в "Крокусе", могут передвигаться на сером "Рено"
Террористы, расстрелявшие людей в "Крокусе", могут передвигаться на сером "Рено"

Напомним, накануне в "Крокус сити холле", где должен был состояться концерт группы "Пикник", произошёл теракт. Группа боевиков из минимум пяти человек ворвалась в здание и открыла огонь. После этого начался пожар, стала рушиться крыша. Сообщалось, что в результате трагедии 40 человек погибло, еще более 140 пострадало. По факту трагедии возбуждено дело о теракте. К настоящему времени возгорание удалось локализовать.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Николь Вербер
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