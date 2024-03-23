Террористы, расстрелявшие людей в "Крокусе", могут передвигаться на сером "Рено"
Ещё одна машина, на которой могут передвигаться террористы, расстрелявшие людей в "Крокус сити холле", — это серый "Рено-Флюенс". Об этом сообщает SHOT и публикует фото авто и предполагаемых террористов.
Машину уже разыскивают в Москве, области и соседних регионах.
Ранее стало известно, что правоохранители после теракта разыскивают также "Рено-Симбол" белого цвета с тёмной крышей и без номеров. Фото Life.ru публиковал здесь.
Напомним, вечером 22 марта в Москве в Crocus City Hall произошёл теракт. Трагедия случилась перед концертом группы "Пикник". Группа боевиков из минимум пяти человек ворвалась в здание и открыла огонь. После этого там произошёл пожар, начала рушиться крыша. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и медики. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранено. Возбуждено уголовное дело о теракте.