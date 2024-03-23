Опубликовано фото машины, которую ищут силовики после теракта в "Крокусе"
SHOT: Силовики ищут белый "Рено-Симбол" без номеров после теракта в "Крокусе"
Правоохранители после теракта в "Крокусе" разыскивают автомобиль "Рено-Симбол" белого цвета с тёмной крышей и без номеров. Об этом сообщает SHOT и публикует фото машины.
Автомобиль "Рено-Симбол", который ищут правоохранители после теракта в "Крокусе". Фото © SHOT
Уточняется, что поиски ведутся на территории Москвы и области. Территорию "Крокуса" он покинул около 20:13.
вечером 22 марта в Москве в Crocus City Hall произошёл теракт. Трагедия случилась перед концертом группы "Пикник". Группа боевиков из минимум пяти человек ворвалась в здание и открыла огонь. После этого там произошёл пожар, начала рушиться крыша. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и медики. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранено. Возбуждено уголовное дело о теракте. К тушению пожара привлекли более 320 человек.