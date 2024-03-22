"Полный мост": Появилось видео, как сотни людей спасаются бегством после теракта в "Крокусе"

Появились кадры толпы, бегущей по мосту из "Крокус сити холла". Спасающихся людей снял на камеру очевидец. Видео опубликовал SHOT .

Очевидец снял на камеру, как люди, пришедшие на концерт в "Крокус сити холл", спасаются бегством по мосту. Видео © SHOT

"Теракт. Вот люди бегут по мосту. Вообще очень много народу бежит. Полный мост бежит", — прокомментировал очевидец, параллельно удивив прохожего, не знавшего о трагедии.