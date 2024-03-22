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22 марта, 20:45

"Полный мост": Появилось видео, как сотни людей спасаются бегством после теракта в "Крокусе"

SHOT: Сотни людей убегали по Павшинскому мосту после теракта в "Крокусе"

Люди, пришедшие на концерт в "Крокус сити холл", спасаются бегством по мосту. Обложка © SHOT

Люди, пришедшие на концерт в "Крокус сити холл", спасаются бегством по мосту. Обложка © SHOT

Появились кадры толпы, бегущей по мосту из "Крокус сити холла". Спасающихся людей снял на камеру очевидец. Видео опубликовал SHOT.

Очевидец снял на камеру, как люди, пришедшие на концерт в "Крокус сити холл", спасаются бегством по мосту. Видео © SHOT

"Теракт. Вот люди бегут по мосту. Вообще очень много народу бежит. Полный мост бежит", — прокомментировал очевидец, параллельно удивив прохожего, не знавшего о трагедии.

Виктор Гусев с супругой находились в здании "Крокуса" во время теракта
Виктор Гусев с супругой находились в здании "Крокуса" во время теракта

Напомним, что вечером 22 марта в Москве в Crocus City Hall произошёл теракт. Всё случилось перед концертом группы "Пикник". Группа боевиков, в которую вошло минимум пять человек, ворвалась в здание и открыла стрельбу. После этого там произошёл пожар, начала рушиться крыша. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, также туда были направлены более 30 областных и 20 московских бригад скорой помощи. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранено. Возбуждено уголовное дело о теракте. К тушению пожара привлекли более 320 человек.

Анатолий Симоненко
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