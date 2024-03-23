Появилось видео, как прибывшие на "рено" террористы со стрельбой проникают в "Крокус"
Проникшие в "Крокус" террористы прибыли к зданию на белом "Рено" и открыли огонь
Появилось видео с видеорегистратора, как террористы прибыли к зданию "Крокус сити холла" на белом "рено". Выйдя из машины, они сразу же открыли огонь.
Появилось видео с видеорегистратора, как террористы прибыли к зданию "Крокус сити холла" на белом "рено". Видео © Mash
Кадры оказались в распоряжении телеграм-канале Mash. На них видно, что террористы выбегают из белого автомобиля "рено", после чего сразу же открывают огонь по людям на парковке.
Напомним, вечером 22 марта в Москве в Crocus City Hall произошёл теракт. Всё случилось перед концертом группы "Пикник". Группа боевиков, в которую вошло минимум пять человек, ворвалась в здание и открыла стрельбу. После этого там произошёл пожар, начала рушиться крыша. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранено. Возбуждено уголовное дело о теракте. К тушению пожара привлекли более 320 человек. Площадь возгорания в "Крокус сити холле" составляет почти 13 тысяч квадратных метров.
Life.ru