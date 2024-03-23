Появилось видео, как прибывшие на "рено" террористы со стрельбой проникают в "Крокус"

Появилось видео с видеорегистратора, как террористы прибыли к зданию "Крокус сити холла" на белом "рено". Выйдя из машины, они сразу же открыли огонь.

Появилось видео с видеорегистратора, как террористы прибыли к зданию "Крокус сити холла" на белом "рено". Видео © Mash

Кадры оказались в распоряжении телеграм-канале Mash. На них видно, что террористы выбегают из белого автомобиля "рено", после чего сразу же открывают огонь по людям на парковке.