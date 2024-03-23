Патриарх Кирилл, выражая соболезнования, заявил о жестокости теракта в "Крокусе"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с терактом в подмосковном "Крокусе". Он подчеркнул, что произошедшее поражает своим цинизмом и жестокостью.
"Совершённое злодеяние поражает своим цинизмом и жестокостью. Выражаю вам искренние соболезнования и сердцем скорблю вместе с вами", — говорится в обращении патриарха к родным погибших и пострадавших при теракте.
Он также выразил уверенность в том, что правоохранительные органы сделают всё возможное, чтобы как можно скорее раскрыть "дерзкое преступление" и привлечь причастных к суду.
Напомним, вечером 22 марта в Москве в Crocus City Hall произошёл теракт. Всё случилось перед концертом группы "Пикник". Группа боевиков, в которую вошло минимум пять человек, ворвалась в здание и открыла стрельбу. После этого там произошёл пожар, начала рушиться крыша. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, также туда были направлены более 30 областных и 20 московских бригад скорой помощи. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранено. Возбуждено уголовное дело о теракте. К тушению пожара привлекли более 320 человек. Площадь возгорания в "Крокус сити холле" составляет почти 13 тысяч квадратных метров.
TACC / Михаил Терещенко