Патриарх Кирилл, выражая соболезнования, заявил о жестокости теракта в "Крокусе"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с терактом в подмосковном "Крокусе". Он подчеркнул, что произошедшее поражает своим цинизмом и жестокостью.

"Совершённое злодеяние поражает своим цинизмом и жестокостью. Выражаю вам искренние соболезнования и сердцем скорблю вместе с вами", — говорится в обращении патриарха к родным погибших и пострадавших при теракте.