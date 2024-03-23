В Сети рассказали о героизме прохожих, помогавших вытаскивать раненых из "Крокуса"
Оказавшиеся у "Крокуса" прохожие помогали вытаскивать раненых из здания
Пользователи социальных сетей рассказали о героизме наших соотечественников, проявленном во время спасения людей после теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Так, в телеграм-канале российского интернет-издания Readovka опубликовано короткое интервью с одним из мужчин, который помогал спасателям вытаскивать людей из горящего здания.
Оказавшиеся у "Крокуса" простые люди помогали вытаскивать раненых из здания. Видео © Telegram / Readovka
В подписи к видеозаписи говорится, что оказавшийся недалеко от "Крокуса" во время трагедии мужчина вытаскивал из здания раненых. На предоставленных кадрах он рассказывает про эту ситуацию, объяснив, что оставил недалеко свою машину, а на его одежде кровь пострадавших, которым он помогал.
"Людей тащил просто", — говорит герой видеозаписи в ответ на вопрос, откуда у него кровь на одежде.
Напомним, что вечером 22 марта в Красногорске в Crocus City Hall произошёл теракт. Всё случилось перед концертом группы "Пикник". Группа боевиков, в которую вошло минимум пять человек, ворвалась в здание и открыла стрельбу. После этого там произошёл пожар, начала рушиться крыша. Минздрав Подмосковья сообщал, что туда были направлены более 30 областных и 20 московских бригад скорой помощи. А в МЧС России пообещали нарастить группировку пожарных, задействованных при тушении возгорания в подмосковном "Крокус сити холе", а также заявили, что сейчас там уже более 320 человек и свыше 130 единиц техники. По предварительным данным, в результате трагедии 40 человек погибло и более 100 пострадало.
Telegram / Readovka