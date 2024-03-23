В Сети рассказали о героизме прохожих, помогавших вытаскивать раненых из "Крокуса"

Пользователи социальных сетей рассказали о героизме наших соотечественников, проявленном во время спасения людей после теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Так, в телеграм-канале российского интернет-издания Readovka опубликовано короткое интервью с одним из мужчин, который помогал спасателям вытаскивать людей из горящего здания.

В подписи к видеозаписи говорится, что оказавшийся недалеко от "Крокуса" во время трагедии мужчина вытаскивал из здания раненых. На предоставленных кадрах он рассказывает про эту ситуацию, объяснив, что оставил недалеко свою машину, а на его одежде кровь пострадавших, которым он помогал.