Террористы были внутри 18 минут: Life.ru публикует хронологию ужасных событий в "Крокусе"

Так, белая легковушка Renault Symbol подъехала к зданию концертного зала в 19:55. Из неё вышли уже вооружённые автоматами люди, ворвались внутрь комплекса, сразу открыли огонь по находившимся внутри, убили охранников. К 20:03 они добрались до зрительного зала, стреляя во всех, кто попался им по дороге. При себе у убийц были рюкзаки, в которых они несли ёмкости с бензином.