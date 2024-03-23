Террористы были внутри 18 минут: Life.ru публикует хронологию ужасных событий в "Крокусе"
SHOT: Террористы пробыли внутри "Крокуса" 18 минут
Участники напавшей на Crocus City Hall террористической группы находились внутри комплекса 18 минут. Об этом сообщает SHOT, публикуя хронологию трагического происшествия.
Так, белая легковушка Renault Symbol подъехала к зданию концертного зала в 19:55. Из неё вышли уже вооружённые автоматами люди, ворвались внутрь комплекса, сразу открыли огонь по находившимся внутри, убили охранников. К 20:03 они добрались до зрительного зала, стреляя во всех, кто попался им по дороге. При себе у убийц были рюкзаки, в которых они несли ёмкости с бензином.
Избежавшие гибели посетители зала выбирались на улицу с помощью входа, служебных выходов, через стёкла и коммуникации зданий. Приблизительно в 20:13 четверо террористов сели в свой белый Renault и покинули парковку концертного зала. После этого силовые службы проверили данные о том, что внутри остались забаррикадировавшиеся злоумышленники, и провели штурм. Параллельно бригады скорых оказывали помощь пострадавшим, спасатели боролись с возгоранием, а также вытаскивали из здания убитых и пострадавших.
Напомним, что вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") перед выступлением группы "Пикник" был организован чудовищный теракт. Группа из нескольких вооружённых человек ворвалась в здание и открыла огонь по посетителям, после чего террористы облили бензином кресла в концертном зале и подожгли их, спровоцировав пожар. Вскоре "Крокус" был охвачен огнём, крыша начала проваливаться. Всё, что удалось узнать о трагедии к настоящему моменту, читайте здесь.
Telegram / SHOT