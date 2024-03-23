Опубликовано первое фото "Рено", на котором террористы могли бежать из "Крокуса"
SHOT публикует первое фото расстрелянного "Рено Симбол", который не остановился по требованию силовиков в районе деревни Хацунь Брянской области. На этом автомобиле могли передвигаться террористы, устроившие стрельбу в "Крокус сити холле". Пока эта информация не подтверждена.
"Рено", на котором террористы могли бежать из "Крокуса". Фото © SHOT
В авто было четверо мужчин: двоих задержали, двое сбежали. Машина досмотрена, в ней нашли пистолет и автомат.
Напомним, что правоохранители после теракта разыскивают также "Рено-Симбол" белого цвета с тёмной крышей и без номеров. Фото Life.ru публиковал здесь. Позже стало известно, что ещё одна машина, на которой могут передвигаться террористы, — это серый "Рено-Флюенс". Белый "Рено" ранее остановили в Брянской области. В салоне было четыре человека, они бежали, но двоих удалось задержать.
Теракт в столичном Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошёл вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник". Несколько террористов ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом подожгли помещение. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. По официальным данным, в результате трагедии погибло не менее 60 человек. По данным Life.ru, число жертв уже перевалило за 80. Список раненых опубликовал Минздрав Подмосковья.