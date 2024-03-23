Опубликовано первое фото "Рено", на котором террористы могли бежать из "Крокуса"

SHOT публикует первое фото расстрелянного "Рено Симбол", который не остановился по требованию силовиков в районе деревни Хацунь Брянской области. На этом автомобиле могли передвигаться террористы, устроившие стрельбу в "Крокус сити холле". Пока эта информация не подтверждена.