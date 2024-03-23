"Человека три-четыре с автоматами, обрезами!": Первые минуты после стрельбы в "Крокусе" попали на видео

Появилось видео первых минут после начала стрельбы в подмосковном "Крокус Сити Холле", которые публикует телеграм-канал SHOT.

Одно из первых видео во время теракта в "Крокусе". Видео © Telegram / SHOT

По данным канала, одними из первых об стрельбе узнали сотрудники правоохранительных органов. Они находились на парковке недалеко от концертного зала. Одному из находившихся на момент нападения в "Крокусе" удалось сбежать. Мужчина рассказал этим полицейским, что в здание ворвались люди с оружием и слышны выстрелы.

"Там человека три-четыре с автоматами, обрезами!", — можно услышать на видеозаписи.