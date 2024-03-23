"Человека три-четыре с автоматами, обрезами!": Первые минуты после стрельбы в "Крокусе" попали на видео
SHOT: Одними из первых о стрельбе в "Крокусе" узнали полицейские с парковки
Появилось видео первых минут после начала стрельбы в подмосковном "Крокус Сити Холле", которые публикует телеграм-канал SHOT.
Одно из первых видео во время теракта в "Крокусе". Видео © Telegram / SHOT
По данным канала, одними из первых об стрельбе узнали сотрудники правоохранительных органов. Они находились на парковке недалеко от концертного зала. Одному из находившихся на момент нападения в "Крокусе" удалось сбежать. Мужчина рассказал этим полицейским, что в здание ворвались люди с оружием и слышны выстрелы.
"Там человека три-четыре с автоматами, обрезами!", — можно услышать на видеозаписи.
По данным канала, у террористов при себе был целый арсенал. Так, они взяли с собой минимум по 8-9 рожков калибром 5,45 и 7,62, а также различное огнестрельное оружие к ним.
Напомним, что в подмосковном Crocus City Hall (Крокус сити холл) произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". Минимум пять вооружённых людей ворвались в здание, начали расстреливать в нём людей и подожгли его. Впоследствии Минздрав Подмосковья предоставил список госпитализированных после теракта в Красногорске, в котором числятся более 140 человек. По последним данным Следственного Комитета РФ, в результате случившегося погибло более 60 человек.
Telegram / SHOT