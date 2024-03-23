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23 марта, 02:02

"Человека три-четыре с автоматами, обрезами!": Первые минуты после стрельбы в "Крокусе" попали на видео

SHOT: Одними из первых о стрельбе в "Крокусе" узнали полицейские с парковки

Появилось видео первых минут после начала стрельбы в подмосковном "Крокус Сити Холле", которые публикует телеграм-канал SHOT.

Одно из первых видео во время теракта в "Крокусе". Видео © Telegram / SHOT

По данным канала, одними из первых об стрельбе узнали сотрудники правоохранительных органов. Они находились на парковке недалеко от концертного зала. Одному из находившихся на момент нападения в "Крокусе" удалось сбежать. Мужчина рассказал этим полицейским, что в здание ворвались люди с оружием и слышны выстрелы.

"Там человека три-четыре с автоматами, обрезами!", — можно услышать на видеозаписи.

По данным канала, у террористов при себе был целый арсенал. Так, они взяли с собой минимум по 8-9 рожков калибром 5,45 и 7,62, а также различное огнестрельное оружие к ним.

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Напомним, что в подмосковном Crocus City Hall (Крокус сити холл) произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". Минимум пять вооружённых людей ворвались в здание, начали расстреливать в нём людей и подожгли его. Впоследствии Минздрав Подмосковья предоставил список госпитализированных после теракта в Красногорске, в котором числятся более 140 человек. По последним данным Следственного Комитета РФ, в результате случившегося погибло более 60 человек.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Алексей Соловьёв
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