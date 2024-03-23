Авто, на котором могли скрыться террористы, остановили в Брянской области
Автомобиль "Рено-Симбол", который ищут правоохранители после теракта в "Крокусе". Фото © SHOT
Белый автомобиль, на котором могли скрыться террористы после нападения на "Крокус сити холл", остановили в Брянской области. Об этом сообщает газета "Известия". По данным СМИ, машина подходит по ранее распространённой ориентировке.
Внутри авто было четыре человека, они бежали, но двоих удалось задержать. Сейчас с ними работают правоохранители. Утверждать об их причастности к теракту в "Крокусе" пока преждевременно.
Напомним, что правоохранители после теракта разыскивают также "Рено-Симбол" белого цвета с тёмной крышей и без номеров. Фото Life.ru публиковал здесь. Позже стало известно, что ещё одна машина, на которой могут передвигаться террористы, — это серый "Рено-Флюенс".
Напомним, что вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошёл теракт перед концертом группы "Пикник". Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом подожгли помещение. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. В результате трагедии погибло не менее 60 человек. Список раненых опубликован на сайте Минздрава Подмосковья, на данный момент в нём более 140 имён.