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23 марта, 05:45
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Авто, на котором могли скрыться террористы, остановили в Брянской области

Автомобиль "Рено-Симбол", который ищут правоохранители после теракта в "Крокусе". Фото © SHOT

Автомобиль "Рено-Симбол", который ищут правоохранители после теракта в "Крокусе". Фото © SHOT

Белый автомобиль, на котором могли скрыться террористы после нападения на "Крокус сити холл", остановили в Брянской области. Об этом сообщает газета "Известия". По данным СМИ, машина подходит по ранее распространённой ориентировке.

Внутри авто было четыре человека, они бежали, но двоих удалось задержать. Сейчас с ними работают правоохранители. Утверждать об их причастности к теракту в "Крокусе" пока преждевременно.

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Напомним, что правоохранители после теракта разыскивают также "Рено-Симбол" белого цвета с тёмной крышей и без номеров. Фото Life.ru публиковал здесь. Позже стало известно, что ещё одна машина, на которой могут передвигаться террористы, — это серый "Рено-Флюенс".

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Почерневшие полы и выгоревшие стены: Опубликованы жуткие фото из "Крокуса" после теракта

Напомним, что вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошёл теракт перед концертом группы "Пикник". Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом подожгли помещение. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. В результате трагедии погибло не менее 60 человек. Список раненых опубликован на сайте Минздрава Подмосковья, на данный момент в нём более 140 имён.

Александра Вишнякова
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