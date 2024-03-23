Авто, на котором могли скрыться террористы, остановили в Брянской области

Белый автомобиль, на котором могли скрыться террористы после нападения на "Крокус сити холл", остановили в Брянской области. Об этом сообщает газета "Известия". По данным СМИ, машина подходит по ранее распространённой ориентировке.

Внутри авто было четыре человека, они бежали, но двоих удалось задержать. Сейчас с ними работают правоохранители. Утверждать об их причастности к теракту в "Крокусе" пока преждевременно.