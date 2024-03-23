Почерневшие полы и выгоревшие стены: Опубликованы жуткие фото из "Крокуса" после теракта
Правительство Подмосковья показало фотографии выгоревшего после теракта "Крокуса"
Состояние "Крокус сити холла". Обложка © Предоставлено пресс-службой губернатора и Правительства Подмосковья
Пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва и Правительства МО опубликовала фотографии того, как теперь выглядит "Крокус сити холл", подвергшийся пожару после нападения террористов.
На снимках можно увидеть выбитые в здании стёкла, почерневшие от копоти полы и стены, задымлённое пространство и разрушенную мебель. На месте продолжают работать сотрудники МЧС.
Ранее Воробьёв сообщил, что сейчас продолжается пролив конструкций в здании "Крокус сити холла", где накануне, 22 марта, произошёл теракт. Сотрудники аварийно-спасательных служб смогли зайти в зрительный зал, где долгое время была высокая температура. Предполагается, что там был эпицентр возгорания.