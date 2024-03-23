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23 марта, 02:58

Почерневшие полы и выгоревшие стены: Опубликованы жуткие фото из "Крокуса" после теракта

Правительство Подмосковья показало фотографии выгоревшего после теракта "Крокуса"

Состояние "Крокус сити холла". Обложка © Предоставлено пресс-службой губернатора и Правительства Подмосковья

Состояние "Крокус сити холла". Обложка © Предоставлено пресс-службой губернатора и Правительства Подмосковья

Пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва и Правительства МО опубликовала фотографии того, как теперь выглядит "Крокус сити холл", подвергшийся пожару после нападения террористов.

  • Состояние "Крокус сити холла". Фото © Предоставлено пресс-службой губернатора и Правительства Подмосковья
    Состояние "Крокус сити холла". Фото © Предоставлено пресс-службой губернатора и Правительства Подмосковья
  • Состояние "Крокус сити холла". Фото © Предоставлено пресс-службой губернатора и Правительства Подмосковья
    Состояние "Крокус сити холла". Фото © Предоставлено пресс-службой губернатора и Правительства Подмосковья
  • Состояние "Крокус сити холла". Фото © Предоставлено пресс-службой губернатора и Правительства Подмосковья
    Состояние "Крокус сити холла". Фото © Предоставлено пресс-службой губернатора и Правительства Подмосковья
  • Состояние "Крокус сити холла". Фото © Предоставлено пресс-службой губернатора и Правительства Подмосковья
    Состояние "Крокус сити холла". Фото © Предоставлено пресс-службой губернатора и Правительства Подмосковья

Состояние "Крокус сити холла". Фото © Предоставлено пресс-службой губернатора и Правительства Подмосковья

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На снимках можно увидеть выбитые в здании стёкла, почерневшие от копоти полы и стены, задымлённое пространство и разрушенную мебель. На месте продолжают работать сотрудники МЧС.

Следователи показали оружие террористов из "Крокус сити холла"
Следователи показали оружие террористов из "Крокус сити холла"

Ранее Воробьёв сообщил, что сейчас продолжается пролив конструкций в здании "Крокус сити холла", где накануне, 22 марта, произошёл теракт. Сотрудники аварийно-спасательных служб смогли зайти в зрительный зал, где долгое время была высокая температура. Предполагается, что там был эпицентр возгорания.

Анатолий Симоненко
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