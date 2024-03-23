Над зрительным залом "Крокуса" рухнула крыша, разбор завалов продолжается

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что сейчас продолжается пролив конструкций в здании "Крокус сити холла", где накануне, 22 марта, произошёл теракт. Как написал глава региона в телеграм-канале, отдельные очаги возгорания ещё остались, но в основном огонь ликвидирован.

Пожарные продолжают тушить "Крокус сити холл". Видео © Telegram / Воробьёв LIVE

По словам высокопоставленного чиновника, сотрудники аварийно-спасательных служб смогли зайти в зрительный зал, где долгое время была высокая температура. Предполагается, что там был эпицентр возгорания.