Над зрительным залом "Крокуса" рухнула крыша, разбор завалов продолжается
Губернатор Подмосковья Воробьёв: Крыша над зрительным залом "Крокуса" рухнула
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что сейчас продолжается пролив конструкций в здании "Крокус сити холла", где накануне, 22 марта, произошёл теракт. Как написал глава региона в телеграм-канале, отдельные очаги возгорания ещё остались, но в основном огонь ликвидирован.
Пожарные продолжают тушить "Крокус сити холл". Видео © Telegram / Воробьёв LIVE
По словам высокопоставленного чиновника, сотрудники аварийно-спасательных служб смогли зайти в зрительный зал, где долгое время была высокая температура. Предполагается, что там был эпицентр возгорания.
"Крыша над зрительным залом рухнула, разбор завалов пока продолжается", — говорится в сообщении.
Напомним, что в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". Минимум пять вооружённых людей ворвались в здание, начали расстреливать в нём людей и подожгли его. В последний раз Следственный комитет РФ сообщал, что в результате случившегося погибло более 60 человек. Впоследствии МЧС России опубликовало списки пострадавших, в котором указано 99 имён и фамилий. Как оказалось, 84 пострадавших находятся в Москве, а 15 в Подмосковье.
Telegram / Воробьёв LIVE