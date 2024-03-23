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23 марта, 02:10

МЧС обновило список пострадавших при теракте в "Крокусе"

МЧС РФ опубликовало обновлённый список из 99 пострадавших в теракте в "Крокусе"

МЧС России опубликовало список пострадавших на своём официальном сайте. В нём указано 99 имён и фамилий. Как оказалось, 84 пострадавших находятся в Москве, а 15 в Подмосковье.

  • Список пострадавших в теракте в "Крокусе". Фото © МЧС России
    Список пострадавших в теракте в "Крокусе". Фото © МЧС России
  • Список пострадавших в теракте в "Крокусе". Фото © МЧС России
    Список пострадавших в теракте в "Крокусе". Фото © МЧС России
  • Список пострадавших в теракте в "Крокусе". Фото © МЧС России
    Список пострадавших в теракте в "Крокусе". Фото © МЧС России
  • Список пострадавших в теракте в "Крокусе". Фото © МЧС России
    Список пострадавших в теракте в "Крокусе". Фото © МЧС России
  • Список пострадавших в теракте в "Крокусе". Фото © МЧС России
    Список пострадавших в теракте в "Крокусе". Фото © МЧС России
  • Список пострадавших в теракте в "Крокусе". Фото © МЧС России
    Список пострадавших в теракте в "Крокусе". Фото © МЧС России

Список пострадавших в теракте в "Крокусе". Фото © МЧС России

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Информация о пострадавших актуальна по состоянию на 4:00 мск.

Пострадавшая при теракте в "Крокусе" рассказала, как террористы стреляли в убегающих людей
Пострадавшая при теракте в "Крокусе" рассказала, как террористы стреляли в убегающих людей

Напомним, что в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". Минимум пять вооружённых людей ворвались в здание, начали расстреливать в нём людей и подожгли его. По последним данным Следственного комитета РФ, в результате случившегося погибло более 60 человек.

Обложка ©

Life.ru

Анатолий Симоненко
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